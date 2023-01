"Se lo vedo lo uccido" Minacce a Berardi

Il veleno nella coda, e la coda è il postgara tra Milan e Sassuolo, finita come noto 5-2 per la squadra di Dionisi. Non si parla di campo, tuttavia, ma delle immancabili follie che caratterizzano, da parecchio tempo a questa parte, il dissennato binomio tra social e pallone.

E siamo ben oltre quello che potrebbe essere definito uno ‘spiacevole episodio’ perché le minacce di morte che diversi tifosi (sedicenti) milanisti hanno inviato al profilo instagram di Francesca Fantuzzi, moglie di quel Domenico Berardi autore di una prestazione da top player – un gol e tre assist – al Meazza contro i rossoneri, sconcertano.

Fischiatissimo durante la gara, aggredito via social dopo la partita: "se vedo tuo marito lo uccido", "crepate", il tenore di alcuni post che la moglie del calciatore ha a sua volta ripubblicato sul suo profilo, non senza aggiungere come l’intenzione della famiglia – non nuova ad aggressioni del genere – sia di adire le vie legali.

s.f.