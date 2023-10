"Se non avessimo segnato ora si parlerebbe di crisi"

BRESCIA

Non lo dice espressamente Paolo Bianco, ma un po’ di pressione per 6 gare senza vittoria c’era in casa gialloblù. Basta ascoltare le sue parole dopo il colpo di Brescia che ha riportato la squadra canarina solitaria al 5° posto. "Se non avessimo vinto – le sue parole – si sarebbe probabilmente parlato di un Modena in crisi e invece basta una vittoria per dire che al 5° posto il Modena sta facendo un campionato strepitoso. Io vado nel mezzo, per me la squadra si sta impegnando ogni giorno, ci vuole tempo per arrivare dove vogliamo, siamo quinti ma con 28 giornate da giocare vale poco la classifica". Il tecnico parla del cambio modulo col passaggio alla difesa a tre. "Era una scelta fatta già prima di Bari – svela Bianco – perché pensavo che fosse il modo migliore per affrontare questo Brescia. Sono felice perché ho la fortuna di allenare un gruppo che con qualunque modulo fa la prestazione. Avevamo di fronte la squadra che aveva subito solo 2 gol in 7 gare e non aveva mai perso. I ragazzi sono stati bravi e hanno cercato la vittoria fino alla fine. Il successo mi fa stare più sereno? Lo sono sempre stato molto, vedo i miei giocatori tutti i giorni, ho una società e un ds con cui lavorerei a vita. Per scelta poi non ho i social quindi non ascolto nulla". Si parla dell’attacco che ha faticato e di Tremolada. "In attacco dobbiamo migliorare – conferma – perché per quello che creiamo facciamo ancora troppo poco, dobbiamo fare meglio. Tremolada era dispiaciuto per il rigore ma gli ho detto che grazie a lui la squadra ha vinto la gara, con l’assist per Strizzolo e l’angolo. Come l’ho vissuta in panchina? Speravo che fosse rigore, anche se col penalty non c’è rosso ma giallo, poi quando l’ha sbagliato Luca dalla panchina Bruno mi ha detto che dal corner avrebbe segnato Zaro…".

Davide Setti