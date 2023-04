Sea Sub, altro ko Ora la retrocessione è a un passo

Non arrivano buone notizie per la Sea Sub Modena nel campionato di serie B di pallanuoto: oltre alla decima sconfitta consecutiva contro il quotato Aragno Rivolesi, che vince a Bologna 13-6 (4-1 3-1 2-2 4-2), la contemporanea vittoria della Vis Nova Roma contro il S.Giorgio Genova avvicina ancora di più la serie C per la squadra di Cocozza, retrocessione che sarà matematica già perdendo sabato prossimo con Perugia.

Pallanuoto B, 15^G.: Sea Sub Modena - Aragno Rivarolesi 6-13; Delta RM – Perugia 8-6; Marina di Carrara - Lerici 9-6; Vis Nova – S.Giorgio GE 12-7; Osimo - Rapallo 9-9.

Classifica: Marina di Carrara punti 35, Delta 33, Lerici e Aragno Rivarolesi 32, Rapallo 23, Osimo 20, Lib. Perugia 13, S.Giorgio e Vis Nova 12, Sea Sub Modena 6.

In serie C doppia sconfitta per modenesi: se quella dell’Onda Blu Formigine a Mestre era prevedibile, meno la battuta d’arresto della Coopernuoto Carpi a Padova.

