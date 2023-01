Sea Sub, brutto inizio La Delta Roma dilaga per 9 a 3

Inizia decisamente male il nuovo anno per la Sea Sub Modena, punita severamente "in casa" dai romani della POL. Delta: il finale di 3-9 (1-0 1-3 0-2 1-4) non lascia molti dubbi sui padroni del match, che non è mai stato in discussione. Che la Delta fosse un brutto cliente, per quanto neopromossa, lo si sapeva fin dall’inizio, visto che i laziali vantavano un organico ricco di giovani promettenti, ed esperti elementi già in serie A, ma si sperava che i ragazzi di Cocozza riuscissero a resistere, per poi giocarsela fino alla fine, come nelle gare precedenti. In realtà, i limiti derivanti dagli allenamenti precari a cui sono costretti i modenesi sono apparsi subito evidenti, e la Sea Sub, pur partendo bene tanto da trovarsi sul 2-0 a metà secondo tempo. è poi inesorabilmente calata alla distanza. I RISULTATI: Lerici - Osimo 13-4, Rapallo - S.Giorgio GE 8-5, Rivarolo - Marina di Carrara 7-7, Perugia - Vis Nova RM 10-9, Sea Sub Modena - Delta RM 3-9.

CLASSIFICA: Rivarolo e Lerici punti 10, Delta 9, Perugia e Rapallo 7, Osimo 6, Marina di Carrara 5, Sea Sub 3, Vis Nova e S.Giorgio 0.

