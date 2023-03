Sea Sub contro Osimo, un test salvezza

Riparte il campionato di serie B di pallanuoto, che inizia la fase discendente della stagione regolare: per la Sea Sub Modena al via anche la rincorsa ad una salvezza che, giornata dopo giornata, appare più complicata, ma non impossibile. Difficilmente la squadra modenese eviterà i pericolosi playout, ma adesso l’obiettivo diventa soprattutto quello di evitare l’ultimo posto in classifica, che vale la retrocessione diretta, e per questo è già decisiva la gara odierna contro l’Osimo, che si barcamena a metà classifica: in realtà, con un successo odierno, la Sea Sub accorcerebbe anche la classifica, cosa utile in prospettiva, ma il compito non è comunque agevole. In serie C siamo alla sesta giornata d’andata, e anche se tutti gli occhi sono puntati sul derby di sabato prossimo, per il momento le modenesi devono pensare alle gare odierne proposte dal calendario, che offre due trasferte difficili, la Coopernuoto Carpi a Verona contro il Bentegodi, e l’Onda Blu Formigine a Parma contro una altalenante Coop.

m.c.