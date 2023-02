In un inconsueto orario pomeridiano, delle 17.15, che invoglia i tifosi più coraggiosi a raggiungere la Piscina dello Stadio di Bologna, ’acqua casalinga’ della Sea Sub Modena, la squadra modenese affronta per la 7a giornata di serie B di pallanuoto la Libertas RN Perugia, in una gara importantissima per la lotta per la salvezza: la squadra umbra occupa la settima piazza in classifica, un punto in più dei modenesi ancora in zona playout. Salvatasi l’anno scorso proprio ai playout, Perugia si è ringiovanita parecchio, è una Under 20 con un paio di elementi esperti, ed è sicuramente alla portata dei modenesi, che devono sfruttare il turno casalingo per agganciare il centro classifica. In serie C turno complicato per le modenesi, con la Coopernuoto Carpi impegnata a Mestre contro la fortissima mestrina, e l’Onda Blu Formigine ospite della Reggiana Nuoto.

