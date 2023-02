Sea Sub, di male in peggio: troppi errori contro la capolista

Di male in peggio per la Sea Sub Modena, nella penultima giornata d’andata di serie B di pallanuoto: che la gara a La spezia contro la capolista Lerici Sport fosse complicata lo si sapeva, molti speravano in una prova di coraggio, o in un mezzo miracolo che invece si sono dovuti arrendere nettamente ai più forti avversari, confermatisi una delle formazioni da battere sulla strada verso la A2. In realtà, il punteggio appare fin troppo severo per i ragazzi di Cocozza, che hanno giocato alla pari contro i più quotati avversari, ma hanno sbagliato tutto il possibile, e qualcosa di più, in fase conclusiva, venendo poi regolarmente puniti dai liguri, dominatori per l’intera gara. Qualche buona notizia arriva dalla serie C, dove la Coopernuoto Carpi mette alla frusta la capolista Reggiana, cedendo solo alla distanza, e soprattutto l’Onda Blu Formigine centra la prima vittoria stagionale contro la matricola Virgiliana Mantova, gara molto importante nella corsa alla salvezza.

I risultati, Serie B, 8^ G.: S.Giorgio GE - Pol. Delta RM 4-5; Lerici – Sea Sub Modena 10-3; Osimo - Marina di Carrara 5-7; Lib. Perugia - Aragno Rivarolesi 6-6; Vis Nova RM - Rapallo 17-9.

Classifica: Lerici punti 19, Pol. Delta 18, Marina di Carrara ed Aragno Rivarolesi 16, Osimo 12, Lib. Perugia 11, Rapallo 10, Sea Sub Modena 6, S.Giorgio e Vis Nova 3.

Serie C, 2^G.: Coopernuoto Carpi - Reggiana 5-8; Onda Blu Formigine – Virgiliana MN 9-8; Mestrina – RN Trento 15-4; Padova – Coop PR 9-10; Bentegodi VR – RN Verona 10-7.

Classifica: Mestrina, Coop PR e Reggiana punti 9, Bentegodi 6, Onda Blu, Coopernuoto e RN Verona 3, Padova e RN Trento 1, Virgiliana 0. M.C.