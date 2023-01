Sea Sub, è sfida salvezza contro la Delta Roma

Inizia con un delicatissimo impegno "casalingo", ovviamente a Bologna, il 2023 della Sea Sub Modena nel campionato cadetto di pallanuoto: il nuovo anno inizia così senza novità di rilievo sul problema dell’impiantistica, con la squadra modenese ancora costretta nella pausa Natalizia, a macinare chilometri su e giù per la via Emilia per potersi allenare, e giocare qualche amichevole con President Bologna e Coop Parma, ma sempre con tante difficoltà.

I modenesi partono ricevendo alle 20 alla Piscina dello Stadio la matricola Polisportiva Delta Roma, che all’esordio tra i cadetti ha fatto veramente bene con una squadra ricca di elementi esperti provenienti anche dalla A2, e con un gioco molto nuotato.

Trattandosi però, di una sfida importante per la salvezza, la squadra di Livio Cocozza, che si presenta al completo, non può permettersi regali, e punta ad aprire l’anno con un risultato positivo, che faccia morale e classifica: bisognerà stare attaccati all’avversaria, sicuramente più avanti nella preparazione, per evitare di dover sprecare risorse psicofisiche per una eventuale rimonta.

m. c.