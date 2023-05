Sea Sub ennesimo ko nell’ultima ’casalinga’

sea sub modena

8

lerici sport

13

(1-5 1-1 3-2 3-5)

SEA SUB MODENA: Ardizzoni, Martini 3, Cojacetto 1, Montante, Araldi 1, Biancardi 1, Sorbini, Ruini 1, Righetti 1, Arigliano; all.: Cocozza. LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 6, Telara, Avvenente 2, Guenna, Virdis 1, Reina, Gardenia, Italiani, Tamburini 2, Sisti 2, Telesca; all.: Sellaroli.

Arbitro: Barra A.

Note: Espulso per tripla temporanea Virdis (L); Superiorità numeriche Modena 1 su 6, Lerici 1 su 3 + 1 rigore trasformato.

La Sea Sub saluta la bellissima piscina Longo di Bologna con l’ennesima sconfitta stagionale, ma chiude gli impegni ’casalinghi’ con una prova onesta e decorosa, contenendo il divario in termini numerici accettabili, e giocando alla pari per una paio di tempi con i più motivati avversari, che forse si aspettavano modenesi più arrendevoli, perché ormai retrocessi. Peccato che la gara sia stata di fatto condizionata dal prepotente inizio degli spezzini, che con un break di 5-1 hanno prima messo al sicuro il risultato, poi fatto giocare un po’ tutti gli uomini a disposizione di Sellaroli: tra i modenesi prova di rilievo di Martini, autore di tre reti, e di Biancardi, come sempre prezioso per il gioco modenese.

m.c.