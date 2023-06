Sea Sub, grandi soddisfazioni nel nuoto sincronizzato

Mentre la sezione pallanuoto sta ancora valutando il futuro, dopo la dolorosa retrocessione dal campionato nazionale di serie B, e sembra decisa a provare a fare la C, anche se permangono i problemi per gli "spazi acqua", la Sea Sub di nuoto sincronizzato ha partecipato, con le ragazze della categoria JuniorAssolute al Trofeo Nazionale FIN Propaganda, che si è tenuto a Colle Val d’Elsa. All’esordio nella competizione, la squadra assolute ha aperto le danze portando in vasca un’ottima interpretazione del film-icona di Quentin Tarantino ’Pulp Fiction’, che le ha portate a conquistare una strepitosa sesta posizione, su un totale di 30 esercizi, di cui andare estremamente fiere, mentre nella seconda giornata di gara con l’esercizio di libero combinato, pur con qualche sbavatura, le ragazze riescono a conquistare un ottimo ottavo posto su un totale di trenta partecipanti. L’ultima giornata è stata interamente dedicata ai doppi Juniores, con un totale di ben coppie in gara, provenienti da tutta Italia: per la Sea Sub sono scese in acqua le coppie formate da Giada Catellani e Rebecca Zanoli, un po’ penalizzate dalla giuria, e da Martina Baraldi e Chiara Masini, che riescono nell’impresa di portare a casa la finale a dodici con il terzo punteggio, per poi migliorarsi ulteriormente nella finale, e centrare in pieno una meritatissima medaglia di bronzo. Decisamente soddisfatto lo staff tecnico per la prova delle ragazze convocate, che hanno dimostrato di essere competitive anche a livello nazionale, e che domenica 18 giugno saluteranno con lo spettacolo del saggio di fine anno, in programma dalle 19 presso la piscina Dogali di Modena. m. c.