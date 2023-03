Sea sub, il cuore non basta Osimo opportunista

Sea Sub Modena

6

Osimo

7

(3-1 1-0 2-3 0-3)

SEA SUB MODENA: Ardizzoni, Marzola, Martini, Cojacetto, Montante, Ruini, Araldi 1, Biancardi, Sorbini 1, Ghelfi, Righetti 4, Arigliano; all.: Cocozza.

OSIMO PIRATES: Ricciotti L., Marcucci, Sabbatini Peverieri, Forgione, Passeggio 1, Mulloni 1, Leonarduzzi 3, Frati 1, Ricciotti A.1, Bersacchia, Vaccarini, Di Maggio, Paoloni.

ARBITRO: Consorti.

Note: Espulso per tripla Temporanea Righetti (M) e Vaccarini (O); Superiorità: Modena 4 su 10 + 1 rigore parato, Osimo 2 su 12 + 1 rigore segnato.

Non riesce più a vincere la Sea Sub, che nonostante una gara coraggiosa, e tutta cuore, affonda contro un Osimo cinico insieme alle speranze di evitare quanto meno i playout: ancora una volta la squadra modenese ha giocato furiosamente per tre tempi, andando all’ultimo cambio campo avanti 6-4, ma incapaci di reggere il ritmo nell’ultima frazione. Un peccato perché per tre quarti di gara la Sea Sub aveva giocato bene e con un Ardizzoni fantastico tra i pali, ma alla distanza la mancanza di allenamento ha tolto lucidità.

m.c.