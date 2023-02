Sea Sub, il ko con San Giorgio complica la lotta per la salvezza

Adesso la situazione si è fatta decisamente problematica per la Sea Sub Modena, dopo la sconfitta interna nell’ultima giornata d’andata del torneo di serie B di pallanuoto: la sconfitta con una diretta concorrente per la salvezza, ma soprattutto il modo in cui è maturata, per gli evidenti limiti fisici dovuti ad una preparazione precaria per mancanza di "spazi acqua", ha profondamente scosso l’ambiente gialloblù, ingigantendo i dubbi. In serie C bella vittoria esterna della Coopernuoto Carpi, che passa con sufficiente autorità a Mantova, mentre l’Onda Blu Formigine recrimina per l’arbitraggio sfacciatamente casalingo, che è costata una immeritata sconfitta contro la R.N. Verona.

I RISULTATI, SERIE B, 9^ G.: Sea Sub Modena - S.Giorgio GE 8-10; Pol. Delta RM – Osimo 11-3; Aragno Rivarolesi - Lerici 7-9; Marina di Carrara – Vis Nova RM 14-11; Rapallo - Perugia 9-7. CLASSIFICA: Lerici punti 22, Pol. Delta 21, Marina di Carrara 20, Aragno Rivarolesi 17, Rapallo 13, Osimo 12, Lib. Perugia 11, Sea Sub Modena e S.Giorgio 6, Vis Nova 3.

SERIE C, 4^G.: Virgiliana MN - Coopernuoto Carpi 11-13; Reggiana – RN Trento 14-2; RN Verona - Onda Blu Formigine 9-7; Mestrina – Padova 14-7; Coop PR - Bentegodi VR 7-8. CLASSIFICA: Mestrina e Reggiana punti 12, Bentegodi 9, Coopernuoto e RN Verona 6, Onda Blu Formigine 3, Padova e RN Trento 1, Virgiliana 0.

m.c.