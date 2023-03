Sea Sub in bilico con Marina di Carrara

Con in testa mille pensieri, e con il cuore gonfio di preoccupazioni per una situazione di classifica che si fa, settimana dopo settimana, sempre più grave la Sea Sub Modena torna alle 17.15 tra le ’mura amiche’ della Piscina dello Stadio di Bologna, per un nuovo turno complicato del campionato di serie B di pallanuoto. Ospite dei ragazzi di Cocozza gli arrembanti toscani del Marina di Carrara, neopromossa in piena lotta per i playoff promozione: i modenesi devono provare ad evitare almeno l’ultimo posto che porta direttamente in C, ma viste le ultime prestazioni con squadre di bassa classifica, pensare di far punti con la terza della classe è quanto meno azzardato. Turno importante anche in serie C, con l’Onda Blu Formigine che riceve a Reggio Emilia alle 20 la RN Trento per tre punti pesantissimi per la salvezza, e la Coopernuoto Carpi, lanciata dalla vittoria nel derby, che prova ad agganciare le grandi, ricevendo alle 20 alla Campedelli la Coop Parma.

m.c.