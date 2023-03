Sea Sub ko con l’ultima

rn romavis nova

13

sea sub modena

10

(3-1 1-3 4-4 5-2)

R.N. VIS NOVA ROMA: Rubini, , Forno A., Forno F. 1, Mogavini, Calvi, Serta 3, Salipante 4, Marlin 1, Colafigli, Colonna, Andreuzzi 3, Di Mario 1, Castrucci; all.: Guerani.

SEA SUB MODENA: Ardizzoni, Marzola, Martini 2, Cojaccetto, Montante 2, Ghelfi 1, Araldi 1, Biancardi, Sorbini 2, Righetti 2, Gualdi, Lorenzoni; all.: Cocozza.

Arbitro: Barletta L.

Note: nessun espulso temporaneamente.

La Sea Sub perde malamente contro l’ultima della classe, ed ora la retrocessione, anche diretta se si continuerà così, è più che una possibilità: contro una squadra giovane, ma abbordabile, la squadra di Cocozza ha pagato gli incredibili errori difensivi in avvio di quasi tutti i tempi, che solo in parte si è riusciti a recuperare, a fronte però di un fatale dispendio di energie, pagato come sempre nel quarto tempo. Il derby di serie C invece, si conclude con la netta vittoria di una concreta Coopernuoto Carpi, che regola una Onda Blu Formigine in evidente difficoltà per 19-9 (6-2 5-2 4-3 4-2). m.c.