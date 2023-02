Sea Sub, ko pesante contro Perugia

sea sub modena

5

perugia

7

(1-2 1-1 1-3 2-1)SEA SUB MODENA: Ardizzoni, Marzola, Martini, Cojacetto, Montante 1, Ruini, Araldi, Biancardi, Sorbini, Ghelfi 1, Righetti 1, Gualdi 2, Lorenzoni; all.: Cocozza.

LIBERTAS RN PERUGIA: Pecoraro, Chiucchiù 1, Arcangeli P. 1, Fagugli 1, Martorana, De Mandè, Bongini, Fiaschi, Chellini 2, Marzano, Mantineo, Vitale 2, Dottori; all.: Arcangeli.

Arbitro: Pusineri. Nessun espulso definitivamente, Superiorità: Modena 2 su 11, Perugia 2 su 8 più un rigore parato. Sconfitta che fa male per la Sea Sub Modena, che cercava importanti punti salvezza, nella sfida diretta contro un volitivo Perugia, ben impostato in acqua, e cinicamente capace di sfruttare tutte gli errori di una squadra modenese apparsa lenta, nervosa, ed incapace di sfruttare adeguatamente ’l’uomo in più’. Una partita sofferta per la squadra di Livio Cocozza, contro gli umbri, squadra giovane, ed arrembante.

m.c.