Sea Sub, punti salvezza in palio

Doppio turno casalingo decisivo per la salvezza, per la Sea Sub Modena, che per l’ultima giornata d’andata del torneo di serie B di pallanuoto, e la prima di ritorno sabato prossimo, affronta due partite vitali per la salvezzaf: oggi alle 19.30, sempre alla Piscina dello Stadio di Bologna, i modenesi ricevono i genovesi del S.Giorgio, e sabato prossimo riceveranno i marchigiani dell’Osimo. Solo vincendo entrambe le partite la Sea Sub può sperare nella salvezza senza playout. In e C le modenesi giocano sfide salvezza: la Coopernuoto Carpi è ospite di Virgiliana Mantova, e l’Onda Blu Formigine gioca a Verona.

m. c.