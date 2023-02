Sea Sub riposa Fari puntati sulla serie C

Programma ridotto, ma con qualche novità in più, nei campionati di pallanuoto che coinvolgono le squadre modenesi: la serie B dove fatica la Sea Sub Modena riposa, con un turno di riposo retaggio del periodo del Covid, dove servivano spazi per i recuperi, ma la squadra di Livio Cocozza cerca di non ridurre i già esigui tempi di allenamento: per questo i modenesi hanno giocato giovedì sera una amichevole con la President Bologna di A2, riportando qualche segnale incoraggiante, ed il consueto calo a fine gara. In serie C si gioca regolarmente, con le due modenesi impegnate in casa in un doppio confronto con la pallanuoto veronese: la Coopernuoto Carpi riceve alla Campedelli la RN Verona, fresca di vittoria sull’Onda Blu Formigine, che a sua volta riceve a Reggio Emilia alla stessa ora la ben più pericolosa Bentegodi. Novità intanto per il derelitto campionato di Promozione regionale: sono quattro le squadre al via, tra cui il Penta Modena.

m.c.