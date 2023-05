Sea Sub, ultima in casa C’è un Lerici arrabbiato

Ultimo appuntamento casalingo per la Sea Sub Modena nella penultima giornata del campionato di serie B di pallanuoto, che alle 14.30 riceve un Lerici Sport piuttosto arrabbiato, per la sconfitta subita sabato scorso, che per il momento lo pone fuori dalla corsa per i playoff promozione. Parlare di appuntamento casalingo sa un po’ di beffa, visto che per la nona volta, su nove gare ’in casa’ si gioca alla Piscina dello Stadio di Bologna, ma questo propone il calendario: si annuncia una gara con un Lerici deciso a stravincere, ed una Sea Sub che proverà a limitare i danni, impresa non facile, visto che nelle ultime sei gare ha subito 89 reti. Turno delicatissimo anche in serie C, con le due modenesi impegnate in casa contro avversarie con cui si dovrebbero fare punti: la Coopernuoto Carpi riceve il Virgiliana Mantova, e vincendo farebbe un favore a sé, ed all’Onda Blu Formigine, impegnata a Reggio Emilia contro una R.N. Verona altalenante, ma alla portata dei ragazzi di Pierantoni, anche se in formazione rimaneggiata pe squalifiche.

m.c.