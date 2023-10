Sea Sub verso la chiusura della propria storia?

Manca ancora una comunicazione ufficiale, che probabilmente non arriverà mai, ma vari indizi, ed i rumors che circolano nell’ambiente, indicano chiaramente come giunta alla conclusione la storia pallanuotistica della Sea Sub Modena, che di fatto ha chiuso a Maggio la propria storia dopo otto campionati di serie B, 126 partite con un bilancio di 45 vittorie, 14 pareggi, e 67 sconfitte. L’indizio maggiore emerge dalla composizione dei campionati giovanili regionali, dove in nessuna categoria è iscritta una squadra della Sea Sub, ma a livello modenese solo formazioni di Penta Modena ed Onda Blu Formigine: i rumors invece, ma in maniera assolutamente non verificata, parlano di chiusura anche per motivi economici, e quindi di assorbimento di fatto da parte del Penta Modena, che farà la serie C, si spera in un girone tutto emiliano romagnolo. Ancora incerto invece il posizionamento dell’Onda Blu Formigine, che dopo la sfortunata retrocessione della passata stagione, avrebbe richiesto il ripescaggio in C, opportunità che la Federazione sembra valutare concretamente, avendo richiesto alla società la conferma della disponibilità. In realtà a Formigine hanno anche saputo che quest’anno la Promozione sembra si possa articolare in un torneo decente con otto squadre, tecnicamente sarebbe più alla portata dell’Onda Blu, che adesso non sa più cosa fare.

m.c.