Seconda e Terza, Cabassi corsaro La Veloce quasi fuori dal tunnel

Con la sosta dei campionati regionali (dall’Eccellenza alla Prima) per il Torneo delle Regioni ieri si sono giocati playoff e playout di Seconda e Terza categoria.

SECONDA E. Nell’andata del playout Cimone-La Veloce 0-2 con la doppietta di Motta, domenica il Cimone dovrà vincere di 3 reti a Fiumalbo al ritorno per salvarsi. Domenica si gioca anche la semifinale playoff Roteglia-Fellegara, la vincente il 7 maggio gioca la finale in casa dell’Ubersetto.

SECONDA F. Nell’andata del playout Monari-Cabassi 2-5 grazie a due autoreti e ai gol di Lansone, Pedretti e Faglioni per i carpigiani, domenica la Monari dovrà vincere di 4 reti al ritorno a Santa Croce per salvarsi. Domenica si gioca anche la semifinale playoff Villadoro-Medolla, la vincente il 7 maggio gioca la finale in casa del Campogalliano.

TERZA A. Così i quarti di finale in gara secca giocati ieri: Eagles-Real Modena 3-1 (Castagni doppietta e Borghi per i sassolesi), Fonda Pavullese-Levizzano 1-0 (decide Basmakh) e Real Dragone-Madonna di Sotto 2-4 (tris di Baglio e Giglio per i sassolesi). Questi gli abbinamenti delle semifinali (dove c’è già il Real Maranello secondo): Real Maranello-Madonna di Sotto e Eagles-Fonda Pavullese. Domenica 7 la finale in casa della meglio piazzata.

TERZA B. Così i quarti di finale in gara secca giocati ieri: Magreta-Cognentese 0-1, Cortilese-Union 81 1-0 (decide Taurino) e San Paolo-San Francesco 2-0 (reti di Simonetti e Notari). Questi gli abbinamenti delle semifinali (dove c’è già il 4Ville secondo): 4Ville-Cognentese e San Paolo-Cortilese. Domenica 7 la finale in casa della meglio piazzata.

d.s.