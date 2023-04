Seconda e Terza, domenica arrivano tanti verdetti

Domenica si chiude la regular season di Seconda e Terza con ancora tanti verdetti da definire per le modenesi.

SECONDA. Nel girone "E" (Rubierese già promossa) l’Ubersetto è già certo del 2° posto e se domenica batte il San Faustino visto il +8 sulla quinta va diretto in finale, mentre Corlo (quinto) e Flos Frugi (sesto a -1) si giocano un eventuale posto playoff nelle gare con Fellegara e Roteglia. In coda finale da brividi con Rubiera, Cimone e La Veloce ultime a pari merito (una scende diretta e 2 fanno il playout): domenica c’è proprio Rubiera-La Veloce oltre a Spezzanese-Cimone (per ora nell’avulsa Cimone 7 punti, La Veloce 4 e Rubiera 3 in attesa dell’ultima gara), a +3 sul terzetto però serve un punto al Fox Junior (che sfida la Cerredolese) per non rischiare i playout. Nel girone "F" già vinto dalla Vis San Prospero oggi le due semifinali playoff sarebbero Campogalliano-Fortitudo (ma se il +6 aumenta Campogalliano in finale) e Villadoro-Medolla, in coda la Monari penultima (che gioca sul campo della Fortitudo…) è a -8 dal Mandrio (di scena a San Prospero) e se non rosicchia almeno 2 punti scende diretta senza playout. In Seconda "H" l’Appennino (ultima gara col Monte San Pietro) deve difendere il +1 sui playout. TERZA. Già promosse Zocca e Limidi, resta da scrivere la griglia playoff, con le seconde che vanno in semifinale e le squadre dal 3° all’8° posto che giocano il primo turno. Nel girone "A" il Real Maranello al 99% sarà secondo (+3 sul Real Dragone, scontro pari ma differenza reti +33 contro +20 dei rivali) mentre sono già definite le altre sei squadre (ad oggi le sfide sarebbero Real Dragone-Madonna, Eagles-Real Modena e Fonda-Levizzano). Nel "B" il 4Ville secondo è a +2 sul San Paolo (scontro pari, San Paolo con 5 reti di vantaggio nella differenza reti generale) e un pari con la Gino Nasi potrebbe non bastare se il San Paolo battesse il San Francesco, che a sua volta è l’ultima squadra nei playoff ma è a +2 sulla Rinascita (col Magreta). d.s.