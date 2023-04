Seconda F, la Vis torna in Prima dopo 4 anni

Arriva con un netto 4-0 ottenuto a Modena sulla Monari (doppiette di Del Villano e Golinelli, per lui raggiunta quota 12 in stagione) la festa promozione della Vis San Prospero, che vince il girone "F" di Seconda categoria con 90’ di anticipo (+6 sul Campogalliano) e torna in Prima dopo la retrocessione del 2019. Una grande stagione quella dei ragazzi di mister Fausto Barbanti (18 successi su 25 gare e miglior attacco con 53 reti segnate) che con 6 vittorie di fila nell’ultimo mese e mezzo hanno staccato tutte le rivali, dopo i 3 ko di inizio ritorno.