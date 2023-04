Seconda in campo con i playout Iniziano i playoff di Terza

La sosta dei campionati regionali (dall’Eccellenza alla Prima) per il Torneo delle Regioni mette in vetrina playoff e playout di Seconda e Terza oggi nei dilettanti (ore 15,30).

SECONDA. In campo le gare di andata dei playout: nel girone "E" c’è Cimone-La Veloce e nel girone "F" Monari-Cabassi. Le due gare di ritorno sono in programma a campi invertiti domenica 30 e se al 90’ la differenza reti totale sarà pari (i gol fuori non valgono doppio) si giocheranno due supplementari, poi persistendo la parità si salverebbero La Veloce e Cabassi che sono arrivate davanti in classifica. I playoff cominciano invece domenica 30, finale domenica 7 maggio.

TERZA. Si giocano le sei sfide in gara secca dei quarti di finale nei due gironi. Nel girone "A" (Real Maranello già in semifinale) si giocano Eagles-Real Modena, Fonda Pavullese-Levizzano e Real Dragone-Madonna di Sotto. Nel girone "B" (4Ville già in semifinale) in campo Magreta-Cognentese, Cortilese-Union 81 e San Paolo-San Francesco. In caso di parità al 90’ si giocano due supplementari, poi se resta la parità va in semifinale la squadra meglio piazzata (quella che gioca in casa). Real Maranello e 4Ville saranno abbinate in semifinale (anche qui gara secca domenica 30) alla peggio piazzata in campionato fra le 3 qualificate.

d. s.

Nella foto: Chiariac (Cimone)