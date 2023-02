"Secondo posto meritato Crediamoci fino alla fine"

di Alessandro Trebbi

Ètornato l’Earvin Ngapeth che tutti conosciamo, quello che attacca sopra al 60%, riceve più di tutti, legna dal servizio e diventa decisivo quando conta chiudere le partite, come in un quarto set contro Taranto dominato individualmente dal francese con otto punti personali. Darà il massimo fino a fine stagione, e poi? "Il mio futuro? È presto, molto presto, ne parleremo più avanti" taglia corto e col sorriso il numero 9 della Valsa Group, che poco si cura delle voci di mercato che si addensano sulla sua testa e dicono che non è sicura la sua permanenza sotto la Ghirlandina nonostante l’anno di contratto ancora in essere. Oggi il pensiero va soltanto alla stagione in corso, ai traguardi ancora da inseguire tra campionato e Coppa Cev e anche al traguardo appena raggiunto dei 32 anni, festeggiati con la squadra e la società.

Earvin, ormai non è una prima volta il compleanno sulla via Emilia

"Già, festeggiare il compleanno qui a Modena non è una novità, mi è successo spesso negli anni e anche quando sono arrivato per la prima volta, nel 2014, sono arrivato nei giorni attorno al mio compleanno. Domenica è stato bellissimo, per me è un giorno speciale e festeggiarlo col mio pubblico è stato particolare, con un lungo applauso e la festa ai lati del campo".

Parliamo della sua prestazione con la Prisma: è sembrato che stesse molto meglio dal lato atletico?

"Ultimamente non stavo molto bene fisicamente, avevo poco ritmo e la settimana scorsa mi sono allenato poco (Ngapeth soffre di mal di schiena dal match casalingo contro Luneburg in Coppa Cev, ndr). In questi ultimi giorni però mi sono sentito meglio e quindi sono contento soprattutto per come sto".

Rimanere al secondo posto è un’impresa fattibile?

"Per noi tutti i punti da adesso in poi sono fondamentali, con Verona, Monza e Trento, ed è chiaro che vogliamo provare a rimanere al secondo posto e comunque il più in alto possibile". Si aspettava di essere lì, prima squadra dietro l’invincibile Perugia?

"A inizio anno nessuno si aspettava un piazzamento del genere. Come ha detto spesso Giani, però, abbiamo fatto tantissimi sacrifici per arrivare qui e crescere, allenandoci tanto e crescendo di conseguenza come squadra. Forse nemmeno noi ci aspettavamo di essere così in alto, ma ce lo meritiamo".

Volete meritarvelo fino in fondo?

"In questo campionato basta un attimo, allontanare un po’ il piede dall’acceleratore, e si scende subito, Anfrea Giani ce lo ripete ogni settimana. Rimane quindi importante non mollare, spingere fino alla fine".