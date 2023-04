Secondo posto per Puliserti Podio anche per Zlatan ed Herrera Gavioli vince nel salto triplo

Lungo pomeriggio di gare, e folta partecipazione martedì scorso al Campo Comunale di Modena, per il tradizionale Trofeo Liberazione che inaugura ufficialmente la stagione estiva: l’evento, giunto all’edizione numero quarantaquattro sotto l’organizzazione della Uisp, ha visto risultati tecnicamente già importanti, ed altri che rappresentano il punto di partenza.

Il miglior piazzamento nelle gare maschili è il secondo posto conquistato da Lorenzo Puliserti nel lancio del peso: il piemontese, che da tanti anni veste i colori della Fratellanza, ha raggiunto i 15,10 metri ovvero una misura che gli mancava da almeno quattro anni nella specialità a cui meno si è dedicato rispetto al "suo" martello. Podi conquistati anche nella velocità con Andrei Zlatan che riparte da un terzo posto con 10"79 sui 100 piani, mentre Jordan Martinez Herrera è a sua volta sull’ultimo gradino del podio nei 110 ostacoli con 14"99. Nell’unica gara di mezzofondo in programma, ovvero i 1500 metri, è terzo anche Alessandro Pasquinucci che dimostra buona gamba realizzando la sua terza prestazione sulla distanza in carriera: nei salti, infine, sesto posto nell’alto per Marco Vendrame, mentre è ottimo l’esordio stagionale, del giovane Francesco Rasconi, ottavo assoluto nel lungo. E’ tra le donne però, che arriva l’unica vittoria modenese di giornata, conquistata da Costanza Gavioli che torna al successo nel salto triplo: la portacolori gialloblù, dopo due salti nulli, riesce a domare la folata di vento che la porta a 12,23 metri che resterà la miglior misura di giornata, mentre è sesta la Junior Benedetta Merzi. Nei 400 piani Lisa Martignani è battuta solo dalla sorprendente Elena Irbetti, mentre è sesta la sorella Emma Martignani: il vento non aiuta le sprinter, con Sandra Milena Ferrari sesta nei 100 piani, mentre nei lanci non ci va oltre un buon sedicesimo posto nel martello per Arianna Cavicchioli.

m.c.