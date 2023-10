Sei squadre modenesi in B. Sarà il torneo dei grandi derby

Manca ormai pochissimi al via ufficiale della stagione 202324 della pallavolo minore modenese, in una annata da record con ben dodici formazioni della nostra provincia nei tre tornei Nazionali di B maschile, B1 e B2 Femminile, e 43 squadre ai via dei due torni Regionali di C e D , al via però tra dieci giorni, tranne la D maschile.

SERIE B MASCHILE. Record di partecipazioni modenesi con sei formazioni, per la prima volta tutte intruppate in un unico girone, con conseguente esplosione dei derby: National Villa d’Oro, e Kerakoll Sassuolo partono con i favori del pronostico, almeno per quello che riguarda "il campionato modenese", con i rossoneri di Barozzi forse un po’ più avanti, come dimostrato in un precampionato più che positivo.

Tutte da decifrare, anche se per motivi diversi, la Malagoli Tensped Spezzanese, e la matricola Univolley Carpi, che riporta il volley maschile carpigiano nei tornei nazionali dopo otto anni: i ragazzi di Guerra puntano sull’amalgama, mentre la squadra carpigiana cala l’anno Grassano, già scudettato a Piacenza un po’ di tempo fa, sperando pescare il jolly.

Lotteranno per la salvezza Modena Volley e Moma Anderlini, ma del resto in entrambi i casi si tratta di squadre Under 19, che devono soprattutto far fare esperienza ai ragazzi.

SERIE B1 FEMMINILE. Obiettivi molto diversi per le due modenesi al via, ma del resto lo si sapeva dal momento in cui sono stati annunciati i gironi dei vari tornei: il Volley Modena mette le prime pietre di quella che, si spera, sarà la riconquista di un palcoscenico di serie A, sia pure A2, del volley femminile modenese, la BSC Materials Sassuolo mette le prime pietre, e basta, anche perché l’ammissione alla terza serie nazionale è stata una sorpresa per tutti, dirigenti sassolesi compresi.

SERIE B2 FEMMINILE. Potrebbe essere una annata di transizione per le quattro squadre modenesi al via, anche se la Drago Stadium Mirandola sono anni che gravita appena fuori dalla zona playoff, e potrebbe provare il colpaccio: la matricola Hidroplants Soliera 150 potrebbe avere squadra, e tecnico, per essere la sorpresa, ma bisognerà vedere come la squadra reagirà al salto di categoria. La Zerosystem S.Damaso ha cambiato molto, e bisognerà vedere quanto ci metterà ad integrare la nuova squadra: come sempre da scoprire la Moma Anderlini, ma l’Under 17 messa in campo da "Ciccio" Gualtieri e Roberta Maioli sembra densa di talento e capacità tecnica.

Riccardo Cavazzoni