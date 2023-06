Sen Martin al ’4 Nazioni’

Grande soddisfazione per il Sen Martin Modena che porterà quattro proprio atleti al Trofeo ’Epfa 4 Nazioni’ di Monaco di Baviera con la maglia azzurra della Nazionale per sfidare Austria, Svizzera e Germania. Due sono componenti dello staff Lorenzo Vandelli da un anno Ct della nazionale italiana di Powerchair Football e il tecnico ortopedico Michele Ciacciarelli. Gli altri due sono atleti convocati dopo l’ultimo raduno a Lignano Sabbiadoro, il laterale Martina Latina (21 anni) e il bomber Gabriele Zoggia (14 anni, il più giovane della selezione). Per l’Italia sarà il secondo torneo internazionale della sua storia. E intanto in casa Sen Martin si lavora già per i prossimi campionati dove si è alla ricerca di nuovi atleti paralimpici che abbiano voglia di mettersi in gioco nei campionati di Powerchair Football e Powerchair Hockey. Per info si può contattare la società spilambertese (tesserata come Asd San Vito) sulla pagina FB ’Sen Martin Modena’.