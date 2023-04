Sentenza Berardi, un gran assist Laurientè stavolta non convince

CONSIGLI 4. Serataccia. Mai impegnato e non impeccabile sulla rete del pari, sbaglia tutto al 95’, quando tutto si compie. TOLJAN 6. Gestisce senza troppi affanni la fascia di competenza.

ERLIC 5,5. Scalza Ferrari dall’undici titolare, sbriga la pratica senza penare più di tanto. Anche se Djuric un paio di legnate gliele rifila e Gaichi gli passa davanti quando fa il 2-1.

TRESSOLDI 6. Efficace su Lasagna, pulito in impostazione. L’unica sbavatura – in avvio di ripresa – passa in cavalleria

ROGERIO 5,5. Faraoni e Terracciano gli tolgono lo spazio per proporsi in avanti con la continuità che vorrebbe, ma non il sonno. Al 30’ s.t., a ridosso di Montipo, poteva far meglio. FRATTESI 5,5. Svaria su traiettorie ormai note ai più (37’ s.t. Thorstvedt s.v. Non ci cala nel match)

LOPEZ 6. Veloso gli si appiccica addosso da subito, schermandolo, e se è vero che patisce gli spazi stretti, è altrettanto vero che palloni ne gioca a bizzeffe. Pochi quelli banali, pochissimi quelli fuori misura. Toglie dalla porta il pari scaligero, che comunque arriverà.

HARROUI 6,5. Titolare a sorpresa – l’ultima dal 1’ a novembre, contro la Roma – si consegna a gara di infiniti e ripetuti duelli. E’ uomo da Bentegodi, l’olandese, gioca senza paura e non è un caso che segni (23’ s.t. Henrique 5,5. Molle)

BERARDI 6. Colpi di tacco, molti, tocchi di prima, troppi. Appalta ad altri, a lungo, giocate decisive che, senza la sua collaborazione, il Sassuolo non trova. Allora si mette in proprio, e mette in porta Harroui. Più che un giocatore, una sentenza. E pazienza se si mangia il raddoppio (23’ s.t. Defrel 5. Fa poco)

PINAMONTI 5,5. Corpo a corpo sistematico con Hien, spesso con le spalle alla porta. Sacrificio e voglia. Ceccherini lo batte quando riapre la partita, togliendogli mezzo voto (43’ s.t. Alvarez s.v. Ci prova nel finale)

LAURIENTÈ 5. A lungo compassata ai limiti dell’indisponente, la pantera neroverde gira larghissimo sia rispetto al match che all’area avversaria (37’ s.t. Bajrami s.v. Non incide).

Stefano Fogliani