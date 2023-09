Sentieri risponde a Cantaroni. San Felice-Castelnuovo in 15 minuti

sAN FELICE

1

CASTELNUOVO

1

SAN FELICE: Neri, Tudini Bellei, Passerini (81’ Haddaji), Roccato, Ruopolo (57’ Pellegrino), Sentieri, Sarti, Marchesini, Carpeggiani, Iazzetta, Ndrejaj. A disp.: Pivanti, Adsauoi, Ermeni, Suciu, Bernabiti, Gentile, Mantovani. All. Barbi.

CASTELNUOVO: Menozzi, Giglioli, Manini (77’ Armaroli), Guglielmetti, Bosi, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone (89’ Pederzoli), Nadini (90’ Copertino), Cantaroni.

A disp.: Braglia, Stanzani, Fosu, Marzillo, Galli, Rebecchi. All. Consoli.

Reti: 76’ Cantaroni, 84’ Sentieri

Un punto a testa nel derby fra San Felice e Castelnuovo, che risolvono tutto nei 15’ finali dopo una gara che ha regalato poche emozioni e ha confermato l’inizio in salita del campionato per le squadre di Barbi e Corsini. In avvio Carboni recupera palla e si presenta davanti a Neri, che lo ipnotizza con un’uscita perfetta. Al 31’ su calcio piazzato Tudini in girata mette di poco a lato con Menozzi fermo. Prima del riposo Nadini intercetta un tocco della difesa sanfeliciana, ma ancora Neri in uscita salva tutti, poi Menozzi è attento su Ndrejaj nell’unica parata di giornata del portiere ospite. Nella ripresa succede poco, anzi pochissimo, fino al minuto 31’ quando gli ospiti passano: dopo un rimpallo a centrocampo Carbone scappa via e mette una palla perfetta per Cantaroni che non dà scampo a Neri. Barbi si gioca la carta di Haddaji, che entra e a sinistra fa la differenza. Il pari giallorosso nasce da una punizione di Sarri che spara forte, la palla è un flipper e dalla mischia di mette lo zampino Sentieri per il pareggio che non cambia più.