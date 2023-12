Senza Berardi e Boloca. È un Sassuolo in emergenza

Chissà che faccia ha fatto Giovanni Carnevali, l’AD neroverde, quando ha dato l’ok per pagare i 2mila euro di multa che hanno sanzionato la curva sassolese (a quella romanista, che ha scaraventato in campo abbastanza bengala da sospendere l’incontro per un paio di minuti, sanzione quintupla) per aver lanciato in campo ‘una bottiglietta di plastica’ di cui manco si specifica se fosse piena o vuota. E chissà che faccia farà Alessio Dionisi, quando oggi nel suo ufficio del Mapei Football Center dove il Sassuolo ricomincia a lavorare oggi, comincerà a studiare l’undici anti-Cagliari. Alla ricerca di una ‘quadra’ che permetta all’undici neroverde di fare a meno di due dei suoi giocatori più presenti e continui, ovvero Daniel Boloca e Domenico Berardi. Entrambi squalificati dal giudice sportivo – espulso il primo, ammonito da diffidato il secondo – ma entrambi tanto spesso presenti quanto spesso decisivi.

A Cagliari non ci sono, ed il fare a mano di loro – oltre che di Viti, Obiang e Alvarez, mentre le condizioni di Henrique si valutano oggi, con la ripresa – è una sfida in più per il gruppo e per il tecnico neroverde, anche alla luce dei (pochi) precedenti che hanno visto il Sassuolo costretto a fare a meno di uno o dell’altro. Boloca ha saltato solo una partita, quella dell’esordio stagionale contro l’Atalanta, finita 2-0 per i nerazzurri. Berardinho, invece, ha saltato sia quella contro l’Atalanta che la successiva, contro il Napoli. La sintesi, brutale, dice due gare, zero punti e zero gol fatti, e (anche) da qui ricomincerà il Sassuolo anti Cagliari.

Che per sostituire la B2 ha giusto qualche giorno per trovare soluzione all’altezza: in mediana, a occhio, toccherà più a Thorstvedt, pimpante in questo periodo, che non a Racic, con il norvegese che libera un posto sulla trequarti per quel Bajrami che in quest’ultimo periodo si è fatto parecchio intermittente. In attacco, invece, Dionisi può scegliere, anche se sostituire Berardi nel Sassuolo viene riconosciuto come ‘mestiere usurante’, e ci sono pochi dubbi che la scelta cada su Samuel Castillejo. Lo spagnolo è dato in crescita, e per lui quella di lunedi è una chance da non sprecare: a conti fatti il ruolo naturale dell’ex Milan, che fin qua si è adattato a ruoli non del tutto suoi, è quello. E al Cagliari, squadra italiana più affrontata in carriera, ha anche già segnato, mettendo anche a referto due assist nel corso delle sei gare che lo hanno visto vincere quattro partite e pareggiarne due…

Stefano Fogliani