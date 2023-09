Serie A Gold, nel debutto di Sassari Carpi senza scampo

Niente miracolo per la Pallamano Carpi, che nel debutto di Serie A Gold è stata battuta nettamente dai vice campioni d’Italia della Raimond Ego Sassari per 40-23. Una gara a senso unico, come ci si aspettava, sin dall’inizio, con la truppa di Serafini che era andata avanti 1-0 subito col rigore di Coppola, ma poi ha subito le folate dei sardi che sono scappati sul 9-3 e sull’11-4 a metà prima frazione, allargando la forbice sul 20-10 a metà gara, spunti dall’immarcabile Monojlovic, autore di 13 reti. Nella ripresa un parziale iniziale di 5-0 per la Raimond ha di fatto mandato in archivio il match, poi Carpi (a segno con 10 giocatori, ma nessuno autore di più di 3 reti) è stata doppiata a 4’ dalla fine sul 40-20.

SASSARI: Pavani, Vidili, Aldini 2, Nardin 7, Mura 2, De Oliveira, Delogu 3, Halilkovic 2, Pintori, Gomes 8, Delrio 1, Sampaolo, Manojlovic 12, Brzic, Vranac 2. All. Equisoian.

CARPI: Jurina, Monzani 1, S. Serafini 3, Soria 3, Nocelli 3, Carabulea 1, Cioni 1, Coppola 3, Damjanovic 3, Haj Frej, Errico 3, Sortino, Mougits 2, Mejri. All. D. Serafini.

d.s.