I big del Sassuolo decidono il derby contro il Modena

Modena, 26 ottobre 2024 – Come pronosticabile, i big del Sassuolo fanno la differenza nel derby al ‘Mapei’ di Reggio Emilia, che ha rimesso di fronte Modena e Sassuolo in campionato a undici anni dall’ultima volta. Laurientè su rigore al minuto 41 del primo tempo e Thorstvedt (alla quinta rete stagionale una sola in meno del capocannoniere del campionato, il cesenate Shpendi) al 64’ chiudono la contesa a favore degli uomini di Fabio Grosso, che superano lo Spezia in classifica e vanno a un solo punto dal Pisa capolista (che ha una partita in meno, quella che giocherà sul campo del Frosinone).

Nel Modena si è rivisto in campo l’ex neroverde Defrel, così come si sono viste nuovamente le imprecisioni difensive, ad esempio sul rigore per il Sassuolo. Canarini colpiti dal tiro dagli undici metri proprio nel loro momento migliore, ovvero dopo aver costretto Moldovan a diversi interventi decisivi. Male, molto, nella ripresa, quando la pressione in avanti degli uomini di Grosso ha portato alla marcatura del centrocampista norvegese, quella che ha consegnato agli annali il derby emiliano. Ora il Modena di mister Bisoli deve cominciare a guardarsi seriamente alla spalle.