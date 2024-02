Serie B, i risultati di ieri

La bella rimonta di Genova permette al Modena di restare agganciato alla zona playoff, anche se i gialloblù sono affiancati all’8° posto dal Brescia. I lombardi battono 2-0 un Cittadella in crisi (terzo ko di fila) grazie a Borrelli e Moncini e salgono a quota 32. Od oggi sembrano l’avversario più credibile per la truppa di Bianco, dopo i mezzi suicidi di Reggiana (foto, Artioli) e Cosenza che restano rispettivamente a -3 e a -4. I granata contro la Feralpi giocano un tempo in 11 contro 9 (rossi ai bresciani Fiordilino e Butic, che accuserà il reggiano Bianco di insulti razzisti), la sbloccano con Kabashi al 79’, ma subiscono l’1-1 di Balestrero al 95’. I calabresi in 11 contro 10 per un tempo a Pisa (rosso a Calabresi) passano con Tutino, ma vengono raggiunti da Caracciolo al 96’. In vetta il Parma scaccia il tris del ’Braglia’ vincendo 2-1 in extremis il big match col Venezia aperto da Mihalia, pareggiato da Pohjanpalo e poi risolto da Camara al 10’ di recupero. Al 2° posto a -4 dalla vetta rimane la Cremonese che coglie con l’1-0 di Lecco firmato da Coda su rigore la quarta vittoria di fila. Torna a sorridere an che il Como terzo a -2 dai grigiorossi grazie alla rete di Strefezza nel blitz di misura sul campo della Ternana. Dietro alle prime 4 irrompe il Palermo, lanciato dal 3-0 di venerdì sera sul Bari (Ranocchia, Ceccaroni e Segre), mentre prosegue la frenata del Catanzaro (2 punti in 3 gare, settimo a +3 su Modena e Brescia) che non va oltre al pari sul campo dello Spezia con Jagiello che impatta per i liguri la rete di Iemmello. Oggi alle 16,15 chiude il programma della 23esima giornata il posticipo fra Ascoli e Sudtirol.

d.s.