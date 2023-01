Serie B, il Carpi mette la quinta sorride anche il Rapid Nonantola

Sorridono Carpi e Rapid Nonantola nella prima di ritorno di Serie B, mentre la Carpine frena ancora. Carpi conquista la quinta vittoria di fila con un netto 36-17 sullo Sportinsieme Castellarano, che resite per un tempo (15-10) e poi nella ripresa crolla sotto i colpi della Manfredini-band che alla fine arriva sul +19, trascinata da un super Monzani (7 reti), fresco di debutto in A1, e da Lamberti (6). I bianconeri salgono così al 3° posto a -3 dalla vetta, mentre continua a perdere terreno la Carpine, sconfitta per la quarta volta nelle ultime 5 giornate e ora quinta. I giallorossi si arrendono in casa nel big match con Rubiera, che resta sempre avanti alla Fassi: 15-13 a metà gara e poi anche sul +5 nella ripresa fino al 30-28 conclusivo, nonostante i 7 gol a testa di Tommaso Verri e Leonesi.

Sorride anche il Rapid Nonantola dopo il 29-27 sul Felino con la rimonta rossoblù dal 9-12 del 23’ (13 pari al riposo) fino all’allungo nella ripresa: Melchiorri va in doppia cifra (10), 5 a testa per Said e Gualtieri.

Le altre: Faenza-Romagna 23-34, Marconi-Valsamoggia 38-20, Estense-Casalgrande 28-24, Ferrara-San Lazzaro 12-32.

Classifica: Marconi 23, Rubiera 22, Carpi e Faenza 20, Carpine, San Lazzaro e Romagna 18, Casalgrande 17, Rapid 10, Estense 9, Felino, Sportinsieme e Ferrara 4, Valsamoggia 1.

d.s.