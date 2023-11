Serie B, qui Modena. Riccio sulle orme di Cittadini, Bianco ha un jolly in difesa

La vera chiave tattica del Modena che ha saputo mostrarsi imprevedibile e adattabile a seconda delle situazioni ha un nome e cognome ben precisi: Alessandro Pio Riccio. D’altronde, se Paolo Bianco in estate non ha esitato ha indicarne il profilo a Davide Vaira conscio delle qualità del ragazzo ammirato alla Juventus lo scorso anno, motivi ne aveva, eccome. Spesso ci soffermiamo sulle caratteristiche tecniche di un giocatore, molto importanti ci mancherebbe altro. Senza quelle, difficilmente vedremo in campo un ragazzo piuttosto che un altro. Ma, a maggior ragione per un giovanotto di 21 anni, risulta opportuno sottolineare l’intelligenza tattica e non è materia per molti, un allenatore lo sa bene perché spesso si sofferma su questo aspetto ancor prima della bravura e della qualità.

È ’grazie’ alla predisposizione di Riccio che Bianco ha potuto trasformare il Modena in una squadra capace di partire con la difesa a 4 per poi portarla alla difesa a 3 a gara in corso: l’esempio più recente è dietro l’angolo, i canarini hanno giocato così domenica con la Ternana, con Oukhadda più alto e Cauz, Zaro e Riccio dietro in fase di non possesso. Chiamatelo pure jolly, insomma. Dalla partita con il Brescia (impiegato da braccetto destro, il suo ruolo naturale) Riccio si è letteralmente preso il Modena, un po’ come successe a Giorgio Cittadini un anno fa. La genesi è più o meno la stessa, anche l’ex Atalanta nasce nel ruolo di difensore centrale di destra in una difesa a 3, la scuola Atalanta di Gasperini diceva questo. Qualche presenza coi grandi, sia in A che in Europa, e il prestito in Emilia per toccare con mano una stagione vera nel calcio professionistico prima di spiccare il volo a Monza dove non trova spazio ma sono difficoltà comprensibili. Ora tocca a Riccio, potremmo dire. L’impatto è il medesimo. Grande fiducia, ambientamento perfetto e prospettive ancora migliori considerando che Bianco, come detto, lo conosce benissimo e questo ruolo di jolly gioca a suo favore. L’esperienza alla Juventus (ancora proprietaria del suo cartellino) significa aver costruito già una personalità non banale, che in serie B può fare la differenza. Se ti alleni con Danilo, Rabiot e compagnia bella, sotto le guide di Massimiliano Allegri, diciamo che qualcosa impari, per fare una battuta. La scelta modenese, inoltre, è una scelta di continuità grazie alla presenza di un allenatore che, in fondo, ha saputo già ’lanciarti’ in bianconero. Il Modena ha scoperto Alessandro Pio Riccio, napoletano dentro con quel carattere forte che a 21 anni quasi te ne fa dimostrare una decina in più.

Alessandro Troncone