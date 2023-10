Serie B, salta una panchina. Il Bari esonera l’ex Michele Mignani. Dal sogno della A all’addio inatteso

Dal sogno Serie A, svanito solo all’ultimo istante della finale playoff con il Cagliari, all’esonero dopo appena 9 giornate. La storia tra Michele Mignani e il Bari è finita, ieri il tecnico ex Modena è stato esonerato dalla società biancorossa, al suo posto Pasquale Marino il quale avrà dunque una decina di giorni per preparare la sfida di sabato 21 proprio coi canarini.

’Fatale’ il pari con la Reggiana a Mignani, anche se a non convincere è stato l’intero avvio di campionato o, molto più probabilmente, qualcosa si era rotto questa estate dopo lo shock della mancata promozione. Non ci sarà lo scontro con l’ex e l’incognita del nuovo allenatore rappresenterà ulteriore insidia per il Modena al rientro dalla sosta per le nazionali. Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti ma non allo Zelocchi, bensì al campo Rognoni di via Amundsen per lavori di manutenzione ai terreni del Braglia. Individuale per Gargiulo, Bozhanaj e Strizzolo. Sabato 14 ottobre, il Modena giocherà una gara amichevole con l’Empoli di Andreazzoli al centro sportivo di Petroio, nel comune di Vinci, in provincia di Firenze. Gara a porte chiuse. Assente Guiebre per le due amichevoli ufficiali con il Burkina Faso, impegnata con Guinea e Mauritania il 13 e il 17.

Alessandro Troncone