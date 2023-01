Serie B, Ternana-Modena 2-1: i soliti errori difensivi, canarini ko

Ternana Modena: un momento della partita

Modena, 28 gennaio 2023 – Colpa di un approccio errato ai quali il Modena ha provato a rimediare ma, come ci insegna questo campionato, gli errori si pagano sempre a caro prezzo. La Ternana vince lo scontro playoff al “Liberati”, decidono Ghiringhelli e Favilli, per il Modena il rigore di Falcinelli e tanti, troppi, rimpianti.

Avvio a dir poco rivedibile dei canarini, praticamente mai in partita per quasi tutto il primo tempo. E sono, soprattutto, le solite disattenzioni difensive ad indirizzare il risultato. Al 7', cross perfetto dalla sinistra di Corrado sul quale svetta Ghiringhelli e insacca Gagno, ma qui la difesa del Modena è schierata e le colpe sono da dividire tra Renzetti e Pergreffi.

Al 13' Falcinelli sfiora il pari, para Iannarilli. Qualche minuto più tardi, al 16', la Ternana legittima il predonimio psicologico. Corner dalla sinistra, “cicca” Falcinelli sul primo palo e la sfera finisce sulla testa di Favilli che trova il 2-0. Avrebbe potuto essere una debacle già al 18', fortunatamente la rete di Ghiringhelli del 3-0 viene annullata per fuorigioco dal Var.

Pergreffi deve salvare sulla linea al 23', Strizzolo va vicino alla rete al 39' e mette in archivio un primo tempo da dimenticare. Entrano Giovannini e Magnino nella ripresa e qualcosa cambia. Proprio Magnino guadagna un calcio di rigore al 50', dopo che Strizzolo aveva mancata il gol a tu per tu con Iannarilli: Falcinelli dal dischetto riapre il match. È comunque un Modena diverso, peggio dei primi 45 minuti era comunque difficile fare. E pensare che al 77' i canarini avrebbero la possibilità di pareggiarla: Giovannini entra in area, palla dentro, si avventa Bonfanti a pochi centimetri dalla porta, palo, la palla torna tra i piedi dell'attaccante ma termina poi fuori. A nulla serve il forcing finale, la Ternana strappa tre punti pesanti.

Il tabellino

Ternana-Modena 2-1

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Mantovani, Sorensen; Ghiringhelli (71' Defendi), Agazzi (71' Paghera), Di Tacchio, Corrado (88' Martella); Palumbo (88' Coulibaly); Partipilo (82' Falletti), Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Bogdan, Cassata. All.: Andreazzoli

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino (78' Duca), Gerli, Gargiulo (46' Magnino); Falcinelli (75' Bonfanti), Tremolada (46' Giovannini); Strizzolo (58' Diaw). A disp.: Seculin, Silvestri, Poli, De Maio, Panada, Coppolaro, Piacentini. All.: Tesser

Arbitro: Gualtieri di Asti

Reti: 7' Ghiringhelli, 16' Favilli, 51' Falcinelli (rig.)

Ammoniti: Di Tacchio, Falcinelli, Agazzi, Mantovani, Paghera

Angoli: 6 a 2.

Recupero: 2' p.t., 5' s.t.