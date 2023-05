Serie B, Venezia-Modena 5-0: incubi in laguna, Pohjanpalo ne fa 4

Modena, 1 maggio 2023 – I quesiti da porre e da porsi sono innumerevoli. C’è da chiedersi, anzitutto, come mai il Modena non sia sceso in campo pur avendo due obiettivi in ballo. E poi, c’è da chiedersi il perché di alcune scelte tattiche relative al primo tempo. Il tutto porta alla giornata più nera della stagione, il Venezia scherza coi canarini al “Penzo” ed emette la prima sentenza: i playoff erano un sogno e tale rimarranno. Al 32’ i padroni di casa trovano il vantaggio, meritato. Diaw perde la possibilità del possesso, riparte il Venezia, palla larga su Candela e cross al centro per Pohjanpalo che anticipa in spaccata Silvestri e infila l’angolo alla destra di Gagno. La reazione del Modena è tutta nella ghiotta occasione per Diaw al 36’ ma l’attaccante, a tu per tu con Joronen sciupa e calcia sul portiere. Dentro Tremolada nella ripresa, il Modena continua tuttavia a non esserci. Al 54’ azione spettacolare del Venezia, tutta nello stretto: Zampano, Andersen, Johnsen è ancora Pohjanpalo che deve solo appoggiare in rete il 2-0. La giornata strepitosa dell’attaccante finlandese prosegue al 73’: scavino in uscita a Gagno e tripletta. E non è finita, perché Pohjanpalo decide di entrare di diritto nella storia del Venezia segnando pure il poker al 78’ su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Pergreffi. Sembra il peggio, ma il peggio deve ancora arrivare. Zampano firma il pokerissimo all’83’, è la sconfitta più pesante per i canarini in questa stagione.

Un ciclone si è abbattuto sul Modena. Giornata nerissima per gli uomini di Tesser, addio ai sogni playoff e salvezza rimandata.

Il tabellino

Venezia-Modena 5-0

Venezia (3-5-2): Joronen; Hristov (83’ Modolo), Svoboda, Carboni; Candela (76’ Ciervo), Andersen (76’ Busio), Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo (83’ Novakovich), Johnsen (76’ Pierini) A disp.: Bertinato, Neri, Cheryshev, Ceppitelli, Sverko, Milanese. All.: Vanoli

Modena (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (54’ Ponsi); Magnino, Gerli, Armellino (65’ Duca); Ionita (54’ Tremolada); Strizzolo (73’ Bonfanti), Diaw (65’ Falcinelli). A disp.: Seculin, Cittadini, Mosti, Giovannini, De Maio, Coppolaro. All.: Tesser

Arbitro: Rutella di Enna

Reti: 32’, 54’, 62’ e 78’ rig. Pohjanpalo, 83’ Zampano

Ammoniti: Carboni, Svoboda, Tremolada

Angoli: 8 a 5. Recupero: 0’ p.t., 3’ s.t.