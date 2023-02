Serie C amara Sconfitte entrambe le modenesi

Fermo il campionato di serie B, fari puntati sul torneo di serie C, che peraltro porta poche soddisfazioni alle squadre modenesi, entrambe sconfitte, in una doppia sfida con squadre veronesi. Se l’Onda Blu Formigine ha badato soprattutto a limitare i danni con il quotato Bentegodi, più sorprendente è la battuta d’arresto casalinga della Coopernuoto Carpi, che sulla carta aveva buone possibilità contro un abbordabile R.N. Verona: i ragazzi di Caprara invece, non sono riusciti a centrare una vittoria che sarebbe stata importantissima per la salvezza. I RISULTATI, SERIE C, 4^G.: RN Trento - Virgiliana MN 10-9; Coopernuoto Carpi – R.N. Verona 13-18; Reggiana – Padova 2001 8-6; Onda Blu Formigine – Bentegodi 3-13, Mestrina – Coop PR rinviata.

CLASSIFICA: Reggiana punti 15, Mestrina (*) e Bentegodi 12, Coop Parma (*) e R.N. Verona 9, R.N. Trento 4, Onda Blu Formigine 3, Padova 2001 1, Virgiliana 0. (*) = una partita in meno.

m.c.