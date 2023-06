Serie C, finale tra le polemiche Penta Modena chiude ultimo

Cala il sipario sul campionato di serie C di pallanuoto, ma sale la polemica per una conclusione decisamente anomala, per quanto sancita dal regolamento stagionale, conosciuto fin dalla scorsa estate: nello scorso week end si sono giocati tre recuperi, alla fine del tutto ininfluenti per la classifica, ma a scatenare le ire del clan della Mestrina è il fatto che ad andare in serie B sarà la Bentegodi Verona, che per quanto a pari punti con i veneziani, a pari nella differenza reti negli scontri diretti, era sotto nella differenza reto generale, largamente favorevole alla squadra di Mestre. A decidere però il salto di categoria, sarà il maggior numero di reti messe a segno dai veronesi negli scontri diretti, che si sono conclusi con un 6-5 per la Mestrina, e con un 8-7 per la Bentegodi, che così torna in serie B dopo sette anni. Si avvia alla conclusione anche il campionato di Promozione, ma il Penta Modena lo chiuderà all’ultimo posto, confermando il disastroso trend stagionale, modificato solo dalla salvezza di Carpi, a fronte delle retrocessioni di Sea Sub Modena, Onda Blu Formigine, e la pessima stagione del Penta.

PALLANUOTO SERIE C, RECUPERI: RN Verona - Bentegodi VR 6-7; Mestrina – Coop Parma 13-7; RN Verona –Coopernuoto Carpi 15-11. CLASSIFICA: Bentegodi e Mestrina punti 48, Reggiana 37, Coop Parma e RN Verona 32, RN Trento 20, Coopernuoto Carpi 14, Padova 12, Onda Blu Formigine 10, Virgiliana 8. PROMOZIONE, RECUPERI: Sterlino BO - Codigoro 4-4. CLASSIFICA: Coop Parma (**) punti 18, Sterlino (*) 10, Riccione (**) e Codigoro 8, Penta Modena (*) 4. (*) = un asterisco ogni partita mancante.

