Serie C, le avversarie delle tre modenesi

Neanche il tempo di meditare sui rumors circolati negli ultimi giorni, che la Federazione ha ufficializzato la composizione dei gironi del campionato di serie C di pallanuoto, a cui parteciperanno tre squadre modenese, l’Onda Blu Formigine che è stata ripescata, la Coopernuoto Carpi, e la Sea Sub Modena, appena retrocessa dalla B. Proprio la denominazione Sea Sub della squadra cittadina inserita nel girone 3, assegnato come giurisdizione all’Emilia Romagna, è una delle sorprese, perché si pensava che anche la squadra "senior" si sarebbe iscritta come Penta Modena, come le giovanili: insieme alle Sea Sub e Coopernuoto, nel girone sono state inserite Blue Gallery, Fermo, Jesina, Ravenna, RN Bologna, Sterlino BO, Mpoie e Persicetana. Molto più articolato il girone 2, assegnato al Veneto, dove è stata inserita l’Onda Blu Formigine, che se la dovrà vedere con Bissolati CR, CSS Verona, Mestrina, Coop Parma, Reggiana, RN Trento, RN Verona, Sporting Lodi e Preganziol: in entrambi i gironi le prime due al termine della stagione regolare giocheranno un playoff, per determinare la squadra promossa in B, mentre le ultime due per girone retrocederanno in Promozione.

m. c.