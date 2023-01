Serie D, il Carpi ripensa a Ferretti

Il Carpi si prepara a intervenire fra i pali dopo i problemi che hanno bloccato da fine 2022 Kaur Kivila. Il guardiano estone è ancora in patria dopo aver preso la polmonite e così la società biancorossa si è messa al lavoro per definire il ritorno di Luca Ferretti. Il portiere classe 2003, che era stato il titolare l’anno scorso nella stagione dell’Athletic (42 gare giocate su 45), ha firmato a luglio con la Feralpi Salò un contratto fino al 2025. Quella fra i pali è un’operazione non preventivata. Kivila potrebbe rientrare in Italia, fra guarigione ed esami vari, addirittura a febbraio. Il Carpi però non vuole correre il rischio di restare per 45 gare con due soli portieri, i 2003 Balducci e Lusetti, e così ha sondato la volontà di Ferretti, che ha accettato di lasciare la Lega Pro (deve rescindere con la Feralpi, a cui poi tornerebbe in estate, perché non si può fare un prestito dai professionisti ai dilettanti) per rimettersi in gioco per 6 mesi in D. Fin qui per il guardiano nato a Reggio Emilia non c’è stato spazio con i verdeblù bresciani: per lui appena 2 gare giocate, una in Coppa Italia di C contro la Juventus Next Gen (sconfitta 5-2) e l’altra da fuori quota in Primavera 2 nel successo 2-0 sull’Albinoleffe per l’indisponibilità del 2004 Venturelli. In campionato l’ex tecnico carpigiano Stefano Vecchi gli ha sempre preferito il 2001 Pizzignacco (ex Vicenza e Legnago) e Ferretti ha collezionato soltanto 19 panchine, ma non ancora l’esordio nel calcio professionistico. A questo punto per Kivila potrebbe esserci il rientro a Verona, anche se l’operazione verrà eventualmente definita solo la settimana prossima, dopo gara di Budrio.

Dal campo. Laurenti e Laamane hanno lavorato ieri a parte, quasi certo il forfeit per domani. Ieri prove a porte chiuse con il 4-2-3-1 in pole per la sfida di Budrio.

Mezzolara. Due innesti classe 2004 annunciati dal club bolognese: il trequartista Matteo Lombardi che arriva in prestito dall’Imolese e il difensore esterno Nicolò Panzacchi, in prestito dal Bologna.

Davide Setti