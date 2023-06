Serpini accende il Carpi "L’obiettivo è migliorarsi"

di Davide Setti

La pressione non lo spaventa, d’altronde Cristian Serpini è l’unico allenatore degli ultimi 10 anni ad aver cominciato e finito per due anni di fila un campionato con il patron Claudio Lazzaretti. Una scelta fatta in prima persona dal patron del Carpi, che dal tecnico di Castelfranco si aspetta di riportare i biancorossi fra i professionisti. "Questa avventura è nata – spiega Serpini durante la presentazione allo stadio ’Cabass’ – perché credo che la stima reciproca che mi lega al presidente sia rimasta solida dopo i 2 anni insieme. Lo ringrazio perché mi ha permesso di riunire qui uno staff che ritengo di prim’ordine, Mirko (Magistro, ndr) lavora con me da 15 anni, con Luca (Malaguti, ndr) e Graziano (Araldi, ndr) sarà il secondo dopo quello di Lentigione in cui avevamo vinto i playoff. Il presidente ha scelto un direttore come Motta che stimo e posso dire di essere onorato per questa chiamata. Carpi è una piazza eccezionale, tutti vorrebbero essere al posto mio. Da oggi dobbiamo dimostrare di meritarla, questa è la frase che voglio sentire dire fino a maggio. E vi assicuro che a Carpi arriverà solo gente che merita il Carpi". Sull’obiettivo il nuovo tecnico è molto chiaro. "Il Carpi ha fatto la finale playoff – spiega – e se la società ha deciso di cambiare vuol dire che l’obiettivo è migliorare ancora. Siamo qui per fare il bene del Carpi". La sua filosofia tecnica è chiara, il 4-3-1-2 e il 3-5-2 sono moduli che possono convivere anche a gara in corso, ma prima di tutto conta come si gioca. "Noi dobbiamo cominciare cercando di dominare le partite – prosegue Serpini – è su questo tasto che dobbiamo battere, non mi piace non avere la palla fra i piedi, dobbiamo essere padroni della gara, altro calcio non lo conosco". Serpini arriva dall’esonero di Ravenna che gli ha insegnato tanto.

"I numeri dicono che quando sono stato sollevato dall’incarico – racconta – eravamo a -7 dalla vetta, alla fine hanno chiuso a -27. Ma dalle cose negative si cresce e si impara. Importante è crederci tutti insieme, società, staff e ambiente e a Ravenna non tutti ci credevano. Non c’è spazio a Carpi per chi non vuole stare sul carro. I tifosi? Per me portano punti non li tolgono e sono un grande vantaggio per noi". Del Carpi attuale resteranno in 67 al massimo. "Ci sono giocatori meno adatti e altri più adatti alle cose che chiederemo noi l’anno prossimo – continua - l’unico motivo di conferma o meno sarà questo perché la rosa era forte. La D è strana e vince solo la prima, ma noi dovremo pensare solo a noi, non agli altri. L’asticella di base è quella di viaggiare a 2 punti di media a partita, se saremo bravi così lotteremo fino alla fine per vincere".

Raduno. Si parte col raduno del 24 luglio al ’Cabassi’, poi per 9 giorni la squadra salirà a Fiumalbo. E il ds Motta ha annunciato la prima conferma ufficiale di Alessandro Calanca, che sarà ancora il capitano.

In foto, da sinistra Bonzanini, Magistro, Serpini, Araldi e Motta