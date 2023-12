Serpini: "Giusta intensità. Continuiamo a crescere"

Cristian Serpini al rientro in panchina si gode il successo. "Sono molto contento per una grande gara – spiega il tecnico – abbiamo prodotto tanto e anche se magari non eravamo belli siamo stati intensi e abbiamo fatto finire la gara rischiando poco. E’ un passo in avanti in termini di crescita della squadra. I loro esterni per 45’ ci hanno messo in difficoltà, coi due terzini lasciavamo troppo spazio, ma nella ripresa è andata meglio. Lorenzi? E’ un 2006 ma fa vedere in campo quello che si vede in allenamento, gli facciamo i complimenti ma non vogliamo bruciarlo. Ora pensiamo a mercoledì a Certaldo: dobbiamo e vogliamo chiudere il 2023 con un successo". Fra i migliori Andrea Mandelli. "Abbiamo fatto una bella gara come tecnica e cattiveria, ora vogliamo trovare un po’ di continuità fuori casa, ma il percorso è quello giusto da un po’ e dobbiamo fare la corsa su noi stessi". In casa Imolese mister Gianni D’Amore non usa giri di parole. "Abbiamo commesso due errori grossolani in avvio – spiega – e quando concedi 2 gol a una squadra così forte diventa dura. Il Carpi ha fatto meglio di noi, poteva dilagare poi c’è stata una piccola reazione ma abbiamo fatto poco. La quarta sconfitta di fila dice che fin qui è stato un caso che siamo stati nei primi posti".

d. s.