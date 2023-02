Serra regala tre punti d’oro alla Cittadella e la manda ad un passo dal secondo posto

castellana

CASTELLANA F.: Castagnetti, Sartori (36’st Cossetti), Pagani, Di Cosmo (42’st Zani), Cornaggia, Parenti, Fanelli, Ferro, Storchi. A disp. Valizia, Gioria, Tosca, Luncato, Nsingi, Gazzola, Di Maggio. All. Della Giovanna

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Aldrovandi, Serra, Boilini (47’st De Lucca); Esposito E. (26’st Gollini), Covili (26’st Conte), Vernia; Falanelli, Esposito L. (42’st Pampaloni), Ridolfi. A disp. Galeazzi, Mazzali, Pappaianni, Galanti, Gobbi. All. Cattani

Arbitro: Faye di Brescia

Reti: 35’st Serra

Note: ammoniti Vernia, Storchi, Castagnetti, Esposito L., Sejdiraj

Missione compiuta per la Cittadella, che nel proseguimento della gara sospesa un mese fa sullo 0-0 all’intervallo sul campo della Castellana Fontana si impone per 1-0 grazie alla rete di Serra a 10’ dalla fine e sale a -3 dal 2° posto del Castelfranco. Si partiva dallo 0-0 per giocare il secondo tempo, coi piacentini (penultimi ma reduci da 2 vittorie nelle precedenti 3 gare) che hanno affrontato la gara in 9, visti i rossi del 15 gennaio a Marabelli e Monopoli. La squadra di Cattani spinge da subito, al 2’ Ridolfi svetta sul cross di Serra ma manda fuori. Al 6’ Emanuel Esposito manda a lato, poi è Falanelli a chiamare alla parata Castagnetti. Al 20’ Ridolfi va alto di testa ma centra il palo, poco dopo Serra sfiora il bersaglio su corner, imitato al 30’ da Falanelli che era stato pescato da Vernia libero in area. Il premio per il forcing della Cittadella arriva al 34’ con il colpo di testa di Serra che vale i tre punti. Nel finale ci prova anche Vernia su punizione, ma il 2-0 non arriva.

Classifica: Borgo S.D. 64, Castelfranco 59, Cittadella 56, Agazzanese 51, Formigine 45, Colorno 43, Piccardo 40, Castelvetro 37, Sasso Marconi e La Pieve 35, Rolo 33, Vignolese 31, Nibbiano 30, Fidentina e Modenese 28, Arcetana 27, Boretto 26, Anzolavino 20, Castellana 19, Campagnola 14.

d.s.