"Serve uno schiacciatore Non sarà facile trovarlo"

di Alessandro Trebbi

Al termine del match con Trento nei corridoi si parlava di tante cose: della prestazioni di Modena, di quella di Trento, della prova strepitosa di Earvin Ngapeth e di quella in crescendo di Kaziyski, ma anche, tanto, di mercato.

Ormai è un’evidenza non più occultabile che a Modena manchi un cambio per far respirare gli attaccanti di posto quattro. Il direttore sportivo Alberto Casadei non si è sottratto, allora alle domande post partita in tal senso: "Stiamo lavorando per portare uno schiacciatore a Modena. Pope ha avuto una grandissima sfortuna, mancava pochissimo per il suo rientro al cento per cento, si parlava di qualche settimana non di più, non pensare più alla sua spalla e andare libero (l’infortunio al ginocchio invece lo terrà lontano dai campi un paio di mesi se non per tutta la stagione, ndr). Stiamo quindi lavorando per trovare una soluzione anche se non è semplice, tutti i campionati in Europa sono in cerca di posti quattro e ce ne sono pochi, ma per forza dovremo accelerare". Quale sia il tipo di giocatore perfetto per la Valsa Group non è facile da dire: "Il profilo? I titolari sono questi, ma abbiamo bisogno di un giocatore che possa dar loro respiro. I campionati polacchi e turchi stanno facendo man bassa di giocatori, non sarà facile, ma dobbiamo riuscirci". Dove pescare il giocatore? Il bacino più prossimo in termini di fine del campionato è quello cinese: i play off termineranno il 6 gennaio, campioni quali Juantorena (Ankara) e Bednorz (Zaksa) sono già accasati, forse altri però potrebbero essere raggiungibili. Poi il Giappone o la pletora degli scontenti della propria collocazione in Europa.

Non sono mancate le considerazioni di Casadei sul quarto di finale di Coppa Italia, che abbracciano sia la delusione per le occasioni mancate e la sconfitta ma soprattutto l’orgoglio per una prestazione all’altezza di una grande squadra: "Sono molto orientato a valutare quello che è stato il nostro primo set e a come siamo stati in grado di batterci nel secondo – le parole al riguardo di Casadei –. Nel primo abbiamo visto quello che può essere il nostro livello mentre nel secondo abbiamo ‘portato a casa’ l’insegnamento di cosa ci serve per essere all’altezza di squadre come Trento. Anche il resto della partita alla fine è stato così, abbiamo capito che è dura ma siamo all’interno di un percorso nel quale stiamo costruendo. Questi match, giocati davanti al nostro pubblico, sono belli da giocare ma anche non semplici da sostenere: quello con Trento è stato un tassello importante da elaborare positivamente. Dobbiamo lavorare per tenere il livello del primo set e continuare sulla strada maestra che ci ha guidato in questi mesi".