rolo

0

castelvetro

0

ROLO: Grigoli, De Siati, Galli, Tamagnini (84’ Faraci), Maletti, Budriesi, Ranieri, Binini (46’ Puglisi), Napoli (79’ Fofana), Lari, Buffagni. A disp: Tosi, Bagni, Tirelli, Pignatti, Cavaliere, Lotti. All. Cristiani

CASTELVETRO: Avgul, Mandreoli (71’ Bocedi), Marconi, Carrera, Dembacaj, Massari, Pigozzi (63’ Notari), Giordano (63’ Ceccarelli), Barbieri, Nanetti (71’ Zironi), Scarlata (84’ Zagari). A disp: Venturelli, Gargano, Operato, Canalini. All. Domizzi

Arbitro: Astorino di Bologna

Note: espulso mister Cristiani, ammoniti Budriesi, Ranieri, Mandreoli, Pigozzi, Massari, Buffagni

Arriva anche il sesto risultato utile di fila per il Castelvetro che pareggia a Rolo in una partita terminata a reti inviolate. Meglio i gialloblù per 45’ con le chance di Pigozzi (sinistro parato da Grigoli), Marconi (tiro alto a porta vuota) e Barbieri (conclusione di poco alta) nella ripresa esce il Rolo con l’ingresso di Puglisi e prima Budriesi in mischia e poi nel finale Fofana (pronta risposta di Avgul) sfiorano il gol che però non arriva: le due squadre al triplice fischio si dividono la posta in palio.