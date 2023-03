Settore giovanile verso il cambio: ipotesi Catellani per il dopo Melotti

La notizia circolava nell’aria da almeno un paio di mesi, più precisamente da poco prima delle festività natalizie e la strada sembra essere proprio quella che porterà ad un cambio al timone del settore giovanile canarino. Con ogni probabilità, il Modena si affiderà ad un altro ex calciatore gialloblù e si tratta di Andrea Catellani. Sta per giungere al capolinea, dunque, l’avventura di Mauro Melotti alla guida dei giovani, a 4 anni dal suo insediamento nell’anno post rinascita del club, ovvero il primo da presidente di Romano Sghedoni. Si tratta, al momento, di un’ipotesi molto concreta, a fine stagione (quasi sicuramente anche poco prima) ne sapremo di più. Catellani ha vestito la maglia del Modena dal 2008 al 2010, lascia il calcio giocato a soli 29 anni dopo aver annunciato problemi al cuore e da quel momento inizia la sua carriera di dirigente e di scout, prima all’Entella, poi al Chievo ed infine alla Spal dove dal 2021 è responsabile del settore giovanile. Per Melotti, non è nemmeno da dire, il Modena ha rappresentato più o meno tutto sia da calciatore che da allenatore e poi da dirigente. Gli anni ‘70, il ritorno negli anni ‘80, la panchina della prima squadra al fianco di Simone Pavan e i giovani nell’utlimo quadriennio, prima con Romano Sghedoni e poi con la famiglia Rivetti. Ora il Modena pensa al cambio, vedremo tempi e modi.

Alessandro Troncone