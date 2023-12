Sfida salvezza, la spunta La Pieve

Fidentina

0

La Pieve Nonantola

1

FIDENTINA: Mora, Agostinelli, Casarini (1’ st Alfieri), Petrelli (21’ st El Hani), Rieti (39’ st Varani), Spagnoli, Mastaj (38’ st Pellegrini), Compiani, Pasaro, Terranova, Delgrosso (7’ st Lorenzani). A disposizione: Lombardo, Leporati, Ferri, Saccani. All.: Montanini.

LA PIEVE NONANTOLA: Fiorito, Gobbi, Diallo, Canalini, Barbati, Cehu, Margotta (38’ st Erihioui), Acquafresca, Cheli (42’ st Guerzoni), Boriani (30’ st Lupusor), Rizzo. A disposizione: Ortensi, Rizzi, Belfakir, Cirasella, Bojardi, Ciccarelli. All.: Rosi.

Arbitro: Copelli di Mantova.

Rete: 12’ st Cheli (L).

Note: ammoniti: Casarini (F), Compiani (F), Diallo (L), Margotta (L). Espulso: Terranova (F) al 45’ st.

Vittoria pesantissima in chiave salvezza per La Pieve Nonantola in casa di una Fidentina sempre più inguaiata nella zona retrocessione. Il gol vittoria al 12’ st quando Rizzo strappa un pallone a Rieti sulla sinistra, assist rasoterra in mezzo per Cheli, il quale deve solo depositare.