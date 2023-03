Sfida secca, bastano due set Squadra titolare al completo

La sfida è da dentro o fuori, senza possibilità di appello ma anche con molte più frecce all’arco di Bruno e compagni rispetto allo spareggio di Trento per il secondo posto in regular season. Nella semifinale di ritorno di Coppa Cev in programma stasera alla Energia Arena di Belchatow Modena dovrà vincere due set per garantirsi l’accesso alla finalissima, in virtù del successo per 3-1 all’andata. Anche perdendo 3-0 o 3-1, però, la Valsa Group avrà l’ulteriore appello del golden set, il parziale di spareggio ai 15. Quella del golden set però non è una possibilità che Andrea Giani vuole contemplare, l’obiettivo è portare a casa i due parziali che servono alla qualificazione. Non sarà della contesa Tobias Krick, ancora fermo a causa del virus gastro-intestinale, per il resto però la formazione titolare è tutta a disposizione, con Earvin Ngapeth che appare in ripresa rispetto agli ultimi match proprio con Belchatow e con Trento. Bruno e Lagumdzija costituiranno la diagonale principale allora, con Ngapeth e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti al centro e Rossini libero. Dall’altra parte della rete Belchatow ha dominato lo Zaksa di Bednorz fuori casa (3-0 in favore della squadra allenata da Andrea Gardini) e si è rilanciata in extremis nella corsa ai play off della Plus Liga. Rilanciata da questo inaspettato successo, la formazione polacca dovrebbe scendere in campo coi titolari dell’andata, ovvero Lomacz al palleggio, Atanasijevic opposto, Lanza e Kooy di banda, Klos e Bieniek al centro con Gruszczynski libero. Inizio della contesa alle 20:30 alla Energia Arena di Belchatow (in contemporanea all’altra semifinale Piacenza-Roeselare, si parte dal 3-0 per i belgi), arbitreranno il turco Deneri e il ceco Rychlik, diretta anche in chiaro su Trc (canale 78 del digitale terrestre), in streaming su Discovery Plus, in radio su Unovolley e Radio Pico.

a.t.